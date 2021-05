Delitto di Avellino, Giovanni aveva confessato tutto a un'amica: «Quanto è brutto essere innamorati»

Nuovi elementi spuntano dalle chat tra i fidanzati che avrebbero messo a punto il delitto di Avellino. Giovanni Limata, qualche giorno prima dell'omicidio di Aldo Gioia, padre della fidanzata Elena, si era confidato con un'amica alla quale avrebbe detto delle sue intenzioni. Il giovane aveva preannunciato alla ragazza che sarebbe stato ad Avellino ma non ha specificato il motivo.

Il contenuto della conversazione è emerso durante Pomeriggio Cinque. Giovanni qualche giorno prima si lascia però andare a una piccola confessione e alla sua amica scrive: «Non è una cosa che fa parte di me, mi ha chiesto di eliminare la sua famiglia». La ragazza avrebbe cercato di dissuaderlo ma Limata nelle chat sembra essere convinto ma soprattutto di non essere preoccupato dalle conseguenze: «Se mi conoscessi, sapresti che non mi è mai importato nulla di me stesso. Quanto può essere brutto innamorarsi di una persona»

