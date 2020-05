Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 11:40

Questo è il nome del decreto che si occuperà di tracciare le linee guida pern dovuto al. Unae finanziamenti che il governo varerà per aiutare famiglie e aziende a ripartire dopo queste settimane di stallo economico. Sono 55 i miliardi che l'esecutivo ha in conto di spendere e andranno dal bonus baby sitter allo smartworking per chi ha figli a carico.Una maxi-manovra di quasi 800 pagine, che tocca vari settori: dalla salute alla famiglia, dallo sport al lavoro, dalle imprese ai trasporti. La bozza che circola non è ovviamente quella ufficiale ma contiene le linee guida di quelli che saranno i punti salienti dei quali si interesserà il governo.Ilpassa da 600 a 1200 euro. Un bonus che servirà per acquistare tutti i servizi di baby sitting, dall'iscrizione a servizi integrativi per l'infazia, l'assunzione di babysitter, all'iscrizione dei centri integrativi. Bonus che potrebbe arrivare a 2000 euro per i genitori che lavorano in ambito sanitario.Chi ha figli a carico al di sotto dei 14 anni di età potrà lavorare inFino alla cessata emergenza tutti i lavoratori che potranno con dispositivi elettronici svolgere le stesse mansioni che svolgerebbero in ufficio saranno autorizzati a lavorare da casa per poter gestire anche i bambini.Sono previsti 150 milioni da destinare alle famiglie comediurni destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 e 14 anni e di progetti volti a contrastare la povertà educativa.Le famiglie con un reddito inferiore ai 35 mila euro annui potranno anche beneficiare del. Si parla di cifre fino a 500 euro per le famiglie più numerose, di 300 euro per i nuclei di due persone e 150 euro per i single nel caso decidano di andare in vacanza all'interno del nostro paese. Per aiutare le attività turistiche verranno stanziati anche fondi pari a 50 milioni di euro da investire nella sanificazione delle aree comuni e per l'adeguamento degli spazi.Tra le proposte c'è anche lo sconto del 70% sul costo difino ad un massimo di 500 euro e il rimborso per gli abbonamenti di bus, metro, treni, vaporetti nei mesi di lockdown.Nella bozza si parla anche di unUn miliardo di euro verrà messo a disposizione per le aziende che operano nel settore agricolo, della pesca e `acquacoltura che hanno subito danni economici in queste settimane.per cinque mesi. La bozza prevede una estensione dai 60 giorni del Cura Italia a cinque mesi per i licenziamenti. In questo periodo restano preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e verranno sospese anche le procedure pendenti.Oltre alle 9 settimane già previste dici sarà un ampiamento fino a 12.Viene confermato ilper un valore che va dai 400 agli 800 euro e verrà potenziato anche il reddito di cittadinanza.Supporti anche all'con innalzamento dal 30% al 50% dell'importo massimo degli investimenti pubblicitari nel settore editoriale ammessi al credito d'imposta. Previsto anche un contributo pari a 500 euro, una tantum, per gli edicolanti.