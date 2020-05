Decreto Rilancio, il presidente del Forum De Palo: «Non c'è niente per le famiglie. Aiuti irreali, pronti a scioperare»

Era atteso da settimane e le famiglie italiane avevano riposto in quel testo molte delle loro speranze. Ma per ora il decreto Rilancio non ha suscitato grande entusiasmo, anzi.

Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie che incontrò il Premier Conte per presentargli le proposte delle associazioni, come è andata?

«Male, è andata molto male. Come al solito si dà per scontato il ruolo essenziale e silenzioso delle famiglie. Per poi lasciarle sole. Il Premier Conte ha detto aiutiamo le imprese e le famiglie ma non è così, questa tesi non sta proprio in piedi».

Le famiglie sono fuori dal decreto?

«Faccio un esempio: la parola famiglia è presente nel decreto solo 8 volte e solo come attributo, tipo medico di famiglia. La verità è che il Governo ha dato solo aiuti irreali».

Le misure su congedi e bonus baby sitter però ci sono.

«Innanzitutto non sono cumulabili. Poi mi chiedo chi di noi prenderebbe una baby sitter per lasciarle i figli mezza giornata senza sapere se nel resto della giornata corre rischi di contagi».

E i congedi?

«Sono al 50% , avevamo chiesto di arrivare a pagare il 75% o 80%. Non ho deciso io di non lavorare. E poi questi congedi si sono rivelati un flop enorme»

Perché?

«Nella prima fase del Cura Italia, su una platea di 1.692.426 potenziali beneficiari sono state presentate 208mila domande. La verità è che le donne hanno anche paura di chiederlo, il congedo».

Non vi hanno ascoltato?

«Assolutamente no. Avevamo chiesto di aumentare i 600 euro per le partite Iva di 200 euro a figlio perché una famiglia composta da una coppia e quella con due o tre figli non hanno le stesse difficoltà. Il bonus turismo? Prevede 300 euro per una coppia, 500 per una famiglia. Una famiglia con 3 figli dove va con 500 euro?».

Insomma, si aspettava di più?

«Mi aspettavo almeno qualcosa, ma qui non c'è niente. Anzi una cosa c'è: una manovra da 80 miliardi, che resteranno però sulle spalle dei nostri figli. Un'offesa per 26 milioni di famiglie che in questi mesi hanno fatto un lavoro incredibile».

Quale?

«Abbiamo curato in casa i nonni, i bambini e i disabili senza gravare sugli ospedali. Abbiamo chiuso le attività e svuotato gli uffici per prevenire i contagi. Abbiamo fatto da insegnanti ai nostri figli chiedendo pc a parenti e amici perché non bastano mai. Abbiamo fatto risparmiare molto lo Stato per trovarci spesso senza stipendio, neanche la cassa integrazione arriva, mentre bollette e mutui continuano ad arrivare: andavano sospesi per legge, su richiesta, perché le pratiche non sono state così automatiche».

Le famiglie si stanno impoverendo?

«In maniera preoccupante: la perdita di lavoro e la nascita di un figlio sono rispettivamente la prima e la seconda causa di povertà in Italia. Le famiglie oggi le stanno vivendo entrambe».

E ora?

«Ora ci aspettiamo che il Parlamento faccia il suo lavoro, che rappresenti e tuteli le esigenze delle famiglie modificando il testo».

Altrimenti?

«Altrimenti dovremmo scioperare, ma come? Se ne approfittano perché tanto poi stiamo sempre in prima linea». Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 08:52

