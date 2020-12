Feste in zona rossa e arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 con il nuovo decreto Natale approvato dal Governo Conte: negozi, bar, ristoranti, supermercati e centri commerciali. Il calendario di aperture e chiusure.

IL CALENDARIO DI APERTURE

I supermercati resteranno sempre aperti tranne che il giorno di Natale e il primo dell'anno, come ogni anno. Per i negozi invece sono previste aperture a singhiozzo, calendario alla mano. Nei giorni in rosso resteranno tutti chiusi (tranne naturalmente farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, fiorai, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali, parrucchieri e barbieri). Nei giorni in arancione potranno aprire gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo, con orari continuati e allungati fino alle 21 per evitare assembramenti. Bar e ristoranti chiusi nei giorni di zona rossa, mentre in quelli di zona arancione potranno effettuare solo il servizio di take away.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA