Cantone ha quindi auspicato che «correggano il decreto»: «forse nella fretta di voler fare un decreto l'esecutivo ha stabilito una clausola onnicomprensiva non prendendo in considerazione l'aspetto del codice antimafia. Del resto credo che la funzione delle audizioni - ha aggiunto il presidente Anac, facendo riferimento a quanto da lui detto ieri alla Camera - sia proprio questo, di aiutare a correggere, e mi auguro che sia fatto».



Parlando più in generale delle deroghe e del sistema degli appalti, Cantone ha affermato: «Quando si dice, 'si deroga tutto', si dimentica che il commissario deve fare un'attività come, ad esempio, espropriare le aree. E in base a quali regole? Ecco, non è questo il sistema ideale per far ripartire gli appalti. L'assenza di regole non è un meccanismo utile. Contano solo poche regole ma certe e chiare».

Rischio infiltrazioni mafiose per il decreto Genova, dopo il crollo del Ponte Morandi che ha provocato la morte di 43 persone: è l'allarme lanciato e ribadito dal presidente dell'ANAC, l'Autorità Anticorruzione,Ai microfoni di 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino, su Radio 24, Cantone sostiene come il governo abbia «sottovalutato il rischio delle infiltrazioni mafiose». Martedì 16 ottobre Cantone dovrebbe incontrare il vicepremier e ministro dell'Interno: al centro dell'incontro proprio il decreto Genova.«Io credo - ha detto, auspicando che il provvedimento venga 'corretto' - che ci sia stata una sottovalutazione del tema. La norma dell'esecutivo prevede genericamente un'indicazione senza precedenti: il commissario opera in deroga a tutte le disposizioni di norme extra penali». «Qual è il rischio del decreto? Non è un rischio da azzeccagarbugli o cacadubbi», ha proseguito.«I lavori si devono fare ma creando un reticolo di norme vere. La scelta del governo con l'intento di semplificare è stata quella di derogare tutto e di consentire al commissario di fare quel che vuole. Ma non può essere così anche perché il nostro sistema rientra nell'ordinamento europeo e di conseguenza le norme del diritto europeo si applicano. Ma vi immaginate il commissario che applica il diritto europeo senza la mediazione del diritto italiano?».