Bonus benzina e riscaldamento, ecco il pacchetto per i redditi bassi

Aiuti contro il caro energia e un bonus carburanti. L’esecutivo prova a sostenere i redditi più bassi davanti alla corsa dei prezzi attraverso misure di sostegno che verranno varate oggi dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene anche altre misure: dalla sanità all’istruzione, passando per la proroga a fine anno delle agevolazioni sui mutui prima casa per gli under 36 ad una sanatoria per le violazioni sulle certificazioni fiscali.

BONUS BOLLETTE

Viene prorogata l’Iva ridotta al 5 per cento sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali (l’aliquota ordinaria è al 10 per cento). Anche per il IV trimestre 2023 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede alla determinazione dei bonus sociali. Il governo sta ragionando anche sul rinvio dello stop al mercato tutelato dei clienti domestici almeno per le famiglie più vulnerabili.

BONUS CARBURANTI

Spetta ai titolari della Carta “Dedicata a te”. Il contributo, che dovrebbe ammontare a 80 euro, si aggiunge dunque ai 380 euro già caricati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a beneficio di 1,3 milioni di famiglie con Isee sotto i 15mila euro.

SANATORIA PER SCONTRINI E FATTURE

I contribuenti che dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso “una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi”, ovvero fatture, scontrini o ricevute fiscali (es.

ACQUISTO PRIMA CASA

Vengono prorogati fino alla fine del 2023 gli aiuti per gli under 36 per accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa.

SUPPLENTI SCUOLA

Oltre 55 milioni serviranno a pagare tempestivamente gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Viene inoltre incrementato di 7,5 milioni il fondo integrativo destinato alle borse di studio.

AIFA

La Commissione consultiva tecnico scientifica dell’Aifa e il Comitato prezzi restano in carica fino al 1 dicembre 2023, con una proroga rispetto alla precedente scadenza fissata al 1 ottobre.

