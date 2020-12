Malessere e dolore al braccio sinistro: mamma muore per a 45 anni

Malessere e dolore al braccio sinistro: mamma muore per infarto a 45 anni. Sarà l'autopsia ad accertare le cause dell'improvviso decesso di Debora Berto, mamma di 45 anni. Una tragedia che ha sconvolto l'intera Torre di Mosto (Venezia) per le circostanze in cui è avvenuta.

Il malore l'ha colta verso le 13 di mercoledì, mentre era in casa, nella frazione di Sant'Elena: il marito Mirko Sacilotto e il suocero Costante, erano appena rientrati da una giornata di mercato a Latisana. Lei da qualche giorno non si sentiva bene ma nessuno poteva immaginare una simile tragedia.

