De Palo: «Così crollano pensioni, sanità e Pil»

di Valeria Arnaldi

L’Istat prevede un nuovo calo demografico. Gianluigi De Palo, Presidente nazionale Forum delle Associazioni Familiari, cosa ci dicono questi dati del nostro Paese?

«Ci dicono che sta crollando tutto. Il calo delle nascite significa che crolleranno il sistema pensionistico e quello sanitario, gli ospedali diventeranno a pagamento. L’Italia avrà un Pil sempre più basso. Se non ci sono nuovi nati, chi consumerà ciò che sarà prodotto? E così via».

Come si dovrebbe intervenire?

«La natalità è il grande tema di questi anni. I politici di tutti gli schieramenti dovrebbero dire oggi, non dopo le elezioni, cosa intendono fare da questo punto di vista. Invece, si parla di altro, unioni civili, flat tax, reddito di cittadinanza e molto ancora, eppure se non ci saranno più giovani, come si provvederà a tutto questo?».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 06:18

