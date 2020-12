Nel v-day scoppia la polemica a Napoli tra il sindaco Luigi De Magistris e il governatore Vincenzo De Luca. Se in mattinata il presidente della Campania si è vaccinato in diretta («per dare l'esempio: dobbiamo farlo tutti») al Cotugno, arriva subito la reazione del primo cittadino: «Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del Presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino - dichiara De Magistris - nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani. La salute del Presidente De Luca viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa».

Le polemiche «Poi verrà, invece, il momento in cui tutti dovremmo vaccinarci e allora sarà giusto che tutti diano l'esempio, a cominciare da chi ricopre incarichi pubblici ed istituzionali - continua il sindaco di Napoli - Ora non tutti, purtroppo, possono ancora vaccinarsi, mentre De Luca appare come un privilegiato della casta arrogante che abusa strumentalmente, a fini di propaganda, del suo ruolo istituzionale. La sua dose viene purtroppo sottratta a chi opera in prima linea e rischia la vita ogni giorno».

Interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini sul suo profilo facebook: «De Luca salta la fila e toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno». «Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell'ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo», continua Salvini.

