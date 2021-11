Terza dose, lo sfogo di De Luca: «Il governo dorme in piedi, sia subito obbligatoria per i sanitari»

Covid, l'affondo di Vincenzo De Luca contro il governo. Il presidente della Campania chiede un'accelerazione sulle terze dosi all'Esecutivo e lo ha fatto, come al solito, nel suo stile.

Parlando a Napoli con alcuni giornalisti, Vincenzo De Luca ha dichiarato: «Il governo dorme in piedi e arriva sempre con due mesi di ritardo. Mi spiegate perché non è stato ancora approvato l'obbligo della terza dose per il personale sanitario che ha fatto la prima dose tra gennaio e febbraio? È una cosa incredibile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 11:48

