​Campania, De Luca: «La mascherina al collo? Da imbecille doppio...»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 17:06

Un'altra uscita colorita del governatore della Campania Vincenzo De Luca . «Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: l'imbecille normale è quello che non porta la mascherina ; poi c'è l'imbecille doppio, che è quello che la porta ma la porta appesa al collo. Quello è scemo due volte, perché si prende il fastidio di portare la mascherina e non si prende neanche la tutela sanitaria». Sono le parole usate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva da 12 posti letto al Covid hospital di Boscotrecase ().--> Fase 2, spostamenti tra regioni: scontro sull'ipotesi 1° giugno. Pronte a riaprire quelle che confinano con il Lazio De Luca si è soffermato sui prossimi decreti che riguarderanno la Campania e ha sottolineato come «noi prendiamo atto innanzitutto delle linee guida che approva il Governo sulla base della indicazioni dell'istituto superiore di sanità. Quella è la traccia alla quale dovremmo attenerci».