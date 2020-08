Coronavirus, Vincenzo De Luca a Flavio Briatore: «Auguri per la sua prostatite ai polmoni»

di Ida Di Grazia

Flavio Briatore

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova diretta social per il governatore della Campania che non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina al proprietario del Billionaire, in uscita dal ricovero al San Raffaele di Milano.». Durante la sua diretta su Facebook, ormai un cult per il pubblico social, il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca ha lanciato una stoccata neppure tanto velata al proprietario del Billionaire.Flavio Briatore che sarà dimesso sabato mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano, è stato ricoverato lo scorso martedì, quando si era presentato in ospedale per una prostatite, risultando poi positivo al tampone. Una modalità che ha causato non poche polemiche.Così: «I nostri auguri affettuosi gli arrivano anche se ho visto che ha fatto una intervista e sta benissimo. Oltre agli auguri mando anche un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie e pericolose».