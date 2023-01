De Cecco, rapina nella villa de re della pasta: moglie e figlia di 5 anni prese in ostaggio. Cosa hanno rubato

Rapina nella villa di Saturnino De Cecco, patron della pasta. Lunedì sera la moglie e la figlia di 5 anni dell'imprenditore sono state prese in ostaggio da una banda di malviventi armati mentre rientravano a casa a Montesilvano, provincia di Pescara, e chiuse in cucina sotto sorveglianza di due rapinatori. De Cecco, che già era in casa, è stato costretto ad aprire la cassaforte.

Della rapina dà notizia Il Messaggero, che riferisce anche cosa è stato rubato: orologi, preziosi e una pistola regolarmente detenuta. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di un'Audi rubata. La rapina è durata all'incirca 20 minuti e non è stata usata violenza sugli ostaggi, anche se per la famiglia De Cecco sono stati attimi di puro terrore. Le forze dell'ordine sono ora a caccia di una banda di almeno cinque persone, probabilmente originarie dell'Est Europa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 12:41

