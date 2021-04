Ddl Zan calendarizzato al Senato, ok in Commissione Giustizia. E il relatore sarà il leghista Ostellari

Si sblocca il disegno di legge contro l'omotransfobia al Senato: il ddl Zan è stato incardinato nella commissione Giustizia dopo settimane di polemiche, rimpalli pressing e resistenze. Messa ai voti la calendarizzazione, è passata con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l'avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il centrodestra. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera il 4 novembre 2020.

La commissione Giustizia ha messo ai voti i provvedimenti considerati prioritari da ogni gruppo parlamentare (ognuno ne ha indicati tre). Fra gli altri, il disegno di legge contro l'omotransfobia, che ha avuto 13 voti favorevoli e 11 'no' (contrario tutto il centrodestra). Come ha riferito in aula il presidente Andrea Ostellari della Lega, lui sarà relatore del provvedimento che sarà incardinato entro maggio. Successivamente, quindi, la commissione definirà un calendario dettagliato per l'esame di ogni provvedimento, stabilendo l'inizio dell'esame e l'eventuale calendario di audizioni.

«Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia, la maggioranza è spaccata - ha detto Ostellari, presidente della Commissione Giustizia del Senato - Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative. Il regolamento prevede che il relatore di ciascun disegno di legge sia il presidente della commissione, che ha la facoltà di delegare questa funzione ad altri commissari. Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della commissione, per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega».

