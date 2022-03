Dazn, un miliardo di ore in diretta ogni anno in oltre 200 territori nel mondo

DAZN, la prima piattaforma globale di streaming sportivo, detiene i diritti per oltre 700 eventi sportivi di tutto il mondo sia in modalità live che on-demand. Ogni anno trasmette in diretta streaming 1 miliardo di ore in oltre 200 territori nel mondo, con oltre 2.250 eventi live in media al mese.

Sport e calcio, tutti pazzi per lo streaming in live

Streaming in live: Mario Mella, technology director di Dazn Italia: «Tecnologia ottimale, bastano pochi accorgimenti»

La company, la cui sede principale è nel Regno Unito, negli anni ha avuto una crescita importante, raggiungendo i 3 mila dipendenti in 25 paesi. In Europa, DAZN ha stretto accordi con le più importanti leghe calcistiche, mentre in Italia ha firmato con la Serie A, il più grande accordo di streaming sportivo a livello europeo, che consentirà a DAZN di trasmettere un totale di 266 partite in esclusiva, 7 a giornata e un totale di 114 partite in co-esclusiva. Inoltre in Germania, Austria e Svizzera, fino al 2025 trasmetterà le partite del campionato per un totale di 106 a stagione, infine in Spagna ha siglato uno storico accordo per i diritti tv della Liga per il quinquennio 2022-2027.



