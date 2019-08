Addio al piccolo Davide morto in piscina: la lettera della maestra commuove tutti

Venerdì 2 Agosto 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacrime e commozione, oggi pomeriggio, ai funerali del piccolo, celebrati, nella chiesa Corpus Domini, in piazza de Sivo, a(Caserta). Tutta la comunità locale si è stretta attorno ai genitori, Luigi Marciano e Rosa Russo e a tutti i familiari del, giovedì della settimana scorsa, nella piscina del locale 'Korà di Lucrino Pozzuoli ().La chiesa e il piazzale erano stracolmi di fiori, bigliettini adulti e bambini. In tanti presenti per l'ultimo saluto a Davide, morto per una tragedia ancora poco chiara.Le parole del parroco don Pasquale, nel corso dell'omelia, sul «rispetto e sul valore della vita» e quelle delladella scuola d'infanzia di Davide hannotutti. Tantissimial termine della funzione religiosa sono stati lasciati volare al cielo per l'ultimo saluto.Nell'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo risultano indagati il proprietario della struttura, il responsabile di sala e due animatori presenti durante i festeggiamenti del matrimonio. Sono tutti accusati di concorso in omicidio colposo.