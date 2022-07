Il piccolo Davide muore a 6 anni: stroncato da una leucemia fulminante dieci giorni dopo la diagnosi

Un bambino di appena 6 anni, Davide Favaron, è morto a Padova per una rara forma di leucemia, che ha spezzato la sua giovane vita in nemmeno dieci giorni. Una febbre alta, la corsa all'ospedale di Padova, la diagnosi e in breve tempo la situazione è improvvisamente precipitata: leucemia fulminante.

La malattia era stata diagnosticata una decina di giorni fa e ieri, sabato 9 luglio, il bimbo che abitava a Scorzè con mamma e papà è deceduto. Come scrive Il Gazzettino i medici di Padova, che avevano visitato il piccolo, hanno spiegato ai genitori che era una forma rara di leucemia, ma non pensavano ad un decorso così veloce e violento della malattia.

I genitori sono molto conosciuti in paese per il loro impegno nella parrocchia di Scorzé e nella sagra di San Benedetto. Una notizia, quella della scomparsa di davie, che sta straziando il paese. Il piccolo non aveva mai avuto problemi particolari di saluti. Un bimbo dal sorriso dal dolcissimo e i grandi occhi che amava i dinosauri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 19:02

