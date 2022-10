Davide Ferrerio, a Storie Italiane il video eslcusivo dell'aggressione: la reazione della mamma spiazza tutti

di Redazione web

Storie Italiane mostra in esclusiva un video che immortala la terribile aggressione a Davide Ferrerio, il 20enne originario di Crotone finito in coma dopo esser stato massacrato di botte dal 22enne Niccolò Passalacqua. Il ragazzo era in vacanza con la famiglia quando è stato pestato brutalmente da uno sconosciuto dopo uno scambio di persona.

La famiglia chiede giustizia

Collegati con lo studio di Eleonora Daniele, ci sono i genitori e il fratello del ragazzo, che lotta tra la vita e la morte a causa delle gravi ferite riportate. La famiglia chiede che venga fatta giustizia sul caso, in modo particolare la madre chiede che il 31enne, che avrebbe convinto l'aggressore di essere Davide per poi fuggire in sella a una moto, sia considerato a sua volta colpevole, mentre allo stato attuale non è nemmeno indagato.

Il filmato

In studio viene proposta la visione del filmato dell'aggressione ma la mamma di Davide in modo deciso si oppone, rifiutando di vedere la violenza. Con veemenza la donna attacca gli aggressori del figlio e alla fine si convince di mostrare solo una parte del filmato, al solo scopo di mostrare l'effettiva colpevolezza dal 31enne. Nel video si vede chiaramente Davide attendere un amico per una pizza, mentre l'aggressore parcheggia l'auto e si siede su una panchina.

Poco dopo si vede la moto del 22enne, che rimane a distanza dal suo aggressore e tira fuori un telefono. I due hanno iniziato a chattare e quando il 31enne capisce le intenzioni di Passalacqua si finge Davide, si descrive come era vestito il 20enne, in modo da indirizzarlo verso di lui. E così accade. L'aggressore raggiunge Davide che capisce che la situazione sta diventando pericolosa e scappa. Scappa anche il giovane in moto lasciandolo in balia dell'aggressore.

La madre di Davide nel corso del programma grida a gran voce giustizia, sostiene sia vergognoso che il 31enne sia considerato dal magistrato estraneo ai fatti, quando invece è stato l'unico motivo, per lei, per cui Davide è stato aggredito: «Era lì, poteva scappare lui con la moto, ma non lo ha fatto. Ha preferito fingersi Davide e farlo pestare di botte».

