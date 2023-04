Davide Ferrerio, in coma dopo il pestaggio a Crotone. A Storie Italiane l'avvocato lascia il collegamento. Cos'è accaduto in diretta

Storie Italiane torna sul caso di Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese, in coma dallo scorso 11 agosto, quando è stato massacrato di botte nel centro di Crotone, perché scambiato per un'altra persona. Nella giornata di oggi si è tenuta l'udienza preliminare e davanti al Gup si sono trovatu Nicolò Passalacqua, accusato di essere l'autore dell'aggressione, Anna Perugino e Andrej Gastu che rispondono di concorso in tentato omicidio.

Il processo

Durante il collegamento con Eleonora Daniele, mentre il fratello di Davide spiegava che l'intento della difesa era di chiedere il rito abbreviato e quindi avere uno sconto sulla pena, appellandosi al fatto che il ragazzo ancora non è morto, è accaduto qualcosa. Si parla infatti di tentato omicidio, anche se per l'accusa uno sconto di pena è ingiusto, visto che le condizioni di Davide non solo non sembrano migliorare, ma per i medici non lo faranno mai. Mentre il legale parlava con la conduttrice delle dinamiche del processo viene però richiamato in aula.

L'avvocato chiamato in diretta

L'avvocato della famiglia Ferrerio ha interrotto il collegamento spiegando che il giudice avrebbe approvato il rito abbreviato e che la controparte voleva discutere con lui di alcuni punti. Una notizia che ha scosso visibilmente il fratello della vittima che ha spiegato di voler entrare anche lui in aula e capire cosa stesse accadendo. Eleonora, comprendendo la concitazione, ha invitato tutti ad andare, spiegando che appena possibile avrebbero fatto nuovamente il punto sulla situazione.

