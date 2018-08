David Puente, il debunker diffamato e minacciato sui social

con alcuni tweet decisamente diffamatori e falsi diffusi nelle ultime 48 ore da profili twitter fake.

Segnalate questo personaggio @FVaraldi che non definisco "figlio di..." perché le meretrici potrebbero lamentarsi? È quello che ha sfruttato la morte di Marco Andreani per una brutta bufala. Grazie.https://t.co/pciHUiyoGFhttps://t.co/N4bxOTqCevhttps://t.co/gNTFP49fKI pic.twitter.com/iVKeh1z9J5 — David Puente (@DavidPuente) 22 agosto 2018

Accuse pesanti e totalmente false. Anche l’account @MombelliSilvana posta lo stesso contenuto ed è stato creato il 21 agosto. Si tratta di un contenuto fake, su una notizia che non è mai esistita, utilizzando impropriamente, tra l’altro, il template del sito internet dell'agenzia Ansa.

Il famoso debunker David Puente diffamato e minacciato sui social. In particolareLa polizia postale sembra si sia già mossa per cercare di risalire ai responsabili. Non è la prima volta che David Puente subisce gravi attacchi per la sua attività di scopritore di bufale.