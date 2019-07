Daspo urbano per un mendicante a Venezia. La Polizia locale ha disposto, informa una nota, «un ordine di allontanamento per un cittadino romeno che in centro storico era disteso a terra e chiedeva l'elemosina».



