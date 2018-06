Si schianta con l'auto contro una quercia. Dario muore25 anni

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OFFIDA - Tragico schianto all'alba di oggi ain provincia di Ascoli Piceno. Un ragazzo di 25 anni,, infatti è morto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che dalla statale Salaria collega ad Offida. Probabilmente per un colpo di sonno o per una fatale distrazione dopo essersi rfecato in un locale da ballo a San Benedetto del Tronto. il giovane offidano è andato a schiantarsi contro una quercia in località San Lazzaro.A dare l'allarme una vicina di casa della vittima. Sul posto è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni di Ascoli ma quando gli operatori sanitari sono arrivati a Offida purtroppo per Dario Troiani non c'era più nulla da fare.