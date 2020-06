Danneggia una pianta con il pallone, bimbo di 11 anni lascia un messaggio di scuse e 5 euro come risarcimento

Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui. pic.twitter.com/A4KsmR34iI — Giovanni Grandi (@gvgrandi) June 17, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e lascia unUn gesto che purtroppo sorprende e fa notizia, ancora di più visto che a porgere le sue scuse è stato unDisabituati ai gesti di educazione e civiltà, quello che ha fatto questo bambino ha sorpreso non solo il vicinato ma anche tutto il web.A mostrare cosa è successo è Giovanni Grandi, professore di Filosofia Morale all’Università di Trieste, che ha postato sul suo profilo Twitter il foglio che ha ricevuto un suo vicino di casa dall'amico del figlio. «Buongiorno, mi scusi per la pianta: l’ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno», questo il contenuto del messaggio corredato dalla piccola somma di denaro. Il vicino ha restituito i soldi al bambino e lo ha ringraziato per il pensiero, non scontato.«Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui», ha commentato Grandi nel suo post sui social.