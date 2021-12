L'auto sbanda e finisce nella corsia opposta: morti due fidanzatini. Elly e Daniele avevano 18 anni

Incidente e tragedia a San Marino, dove due fidanzati giovanissimi, Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, entrambi appena 18enni, sono morti in uno schianto in auto. I due giovani, lui di Rimini, lei originaria di Milano ma che viveva anch'essa nel capoluogo romagnolo, viaggiavano su una Fiat 500 e stavano percorrendo la Sottomontana quando, per cause da accertare, l'auto è finita sulla corsia opposta.

La vettura si è schiantata prima su una Golf e poi contro una Bmw. Inutili i soccorsi i due ragazzi giovanissimi sono morti sul colpo. Il conducente di un altro mezzo è rimasto ferito ma non in maniera gravissima e non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 13:33

