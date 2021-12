Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti: chi erano i due fidanzati morti insieme nell'incidente a San Marino

Sono morti insieme a bordo della loro 500. Elly Mattiuzzo, promessa del pattinaggio sincronizzato e il fidanzato Daniele Volanti: entrambi 18enni hanno perso la vita in un'incidente stradale a San Marino sabato sera. Per cause ancora da accertare l'auto ha invaso la corsia opposta coinvolgendo altre due macchine. Per loro non c'è stato nulla da fare.

Chi erano i due fidanzati

A San Marino Elly si era trasferita da Milano. Aveva continuato gli studi a Riccione dove era una studentessa dell'artistico Volta-Fellini. Ma la sua grande passione era il pattinaggio sul ghiaccio e già stava raccogliendo successi e soddisfazioni: era stata tra le pattinatrici che hanno gareggiato per le Hot Shivers – club di Sesto San Giovanni riconosciuto dalle federazioni Coni e Fisg – e nel 2019 aveva già preso parte ai Mondiali junior a Neuchâtel, in Svizzera.

Daniele , invece, originario di Modena, viveva a Rimini. Viene descritto come un ragazzo dai modi gentili, rispettoso degli altri, tranquillo. Della sua passione parlava con i compagni di classe e anche con gli insegnanti. E quando qualcuno gli chiedeva del futuro, lui non escludeva di dedicarsi proprio ai motori, magari accanto al padre meccanico.

Nella sua pagina Instagram Elly raccontava i suoi successivi e la sua vita. Ora il suo profilo è invaso da messaggi di amici e conoscenti che hanno voluto darle l'ultimo saluto: "Insegna agli angeli a pattinare – si legge in un commento nell'ultimo post pubblico della ragazza – io e i tuoi amici d’ora in poi pattineremo anche per te. Spacca tutto anche lassú".

L'incidente

I due ragazzi viaggiavano sulla Pedemontana in direzione Castello di Murata, zona San Marino: a un certo punto l'auto – per motivi ancora da accertare – ha invaso la corsia opposta dove stava arrivando un'altra macchina. L'impatto è stato inevitabile: la macchina dei 18enne si è accartocciata e per i due non c'è più stato nulla da fare. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto dell'incidente, la giovane coppia è morta sul colpo. Subito dopo il frontale c'è stato un tamponamento con le altre auto che stavano arrivando in quel momento.

