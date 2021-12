Scontro frontale tra due tir e un furgone: Daniele muore a 44 anni

Spaventoso incidente stradale nel Ragusano. Due tir e un camioncino si sono scontrati frontalmente lungo la Ss 194 Modica -Pozzallo. Il tragico bilancio è di un morto e tre persone ferite: una in gravi condizioni. Ad avere la peggio nell'incidente è stato il conducente di uno dei due tir, il 44enne Daniele Caschetto, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche l'elisoccorso del 118, ambulanze e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dei mezzi.

In gravissime condizioni l'autista del furgone, trasportato nel vicino pronto soccorso dell'ospedale «Maggiore» di Modica che ha riportato fratture multiple agli arti inferiori, trauma cranico e addominale. Per l'altro conducente sopravvissuto, un 38 enne di Biancavilla, fratture e trauma cranico. Sul posto gli uomini del commissariato della Polizia di Stato che hanno chiuso la strada al traffico. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 19:30

