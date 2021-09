Malore in casa dopo la cena: Daniela muore a 36 anni davanti al compagno

Aveva soltanto 36 anni la donna che, martedì sera, è morta a Porto d’Ascoli a causa di un malore che l’ha colta mentre si trovava nell’abitazione del compagno. Si chiamava Daniela Santarelli ed era originaria di Porto San Giorgio. Tutto è accaduto poco dopo le 21 di martedì sera in una casa di via IV Novembre, strada che collega l’area di via Mare a quella della piazza davanti la chiesa di Cristo Re.

La donna era a casa con il compagno quando ha improvvisamente accusato un malore e perso i sensi. Lui ha subito dato l’allarme chiedendo, in preda ad un comprensibile panico, l’intervento del 118. Sul posto è giunta un’ambulanza partita dal presidio Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Nonostante i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA