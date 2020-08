Daniela Martani: «Prendere il Covid è arduo, io in Sardegna senza precauzioni e in tutti i luoghi affollati»

Prima si rifiuta di indossare la mascherina, poi esulta sui social per il test negativo. L'ex gieffina Daniela Martani ha twittato: «Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda, Just Cavalli, Country, Billionaire, accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene, risultato: negativa».

Tornata dalla #Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda Just Cavalli Country #Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene risultato: negativa. pic.twitter.com/Ezf3dvhhHc

Nei giorni scorsi laè salita agli "onori" della cronaca per essersi rifiutata di indossare la mascherina all'imbarco per il traghetto che porta all'isola della Maddalena. «Quelli che continuano ad affermare che laè la nuova regione focolaio d'Italia mentono spudoratamente - dice l'ex gieffina - Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevenzione, quindi mascherina indossata il meno possibile e nessun gel sanificante». E in un altro post aggiunge: «È evidente allora che infettarsi è decisamente difficile».