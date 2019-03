Malore fatale, Daniel morto in strada a 19 anni. L'annuncio choc della mamma

Un 19enne osimano trovato morto in una strada di Bologna. La terribile scoperta ieri mattina da parte della polizia del capoluogo emiliano, dal quale giungono ancora informazioni frammentarie. Di certo si sa che il 19enne, Daniel Catarinangeli, era nativo di Osimo, dove ha abitato per anni nella frazione di San Biagio. È qui che è cresciuto formando la cerchia degli amici più stretti. Poi si era trasferito con la mamma ad Offagna dopo la separazione dei suoi genitori, e infine da qualche tempo a Bologna. A quanto pare il giovane era andato a trovare il padre, trasferitosi in Danimarca, ed era appena rientrato in Italia. Poi però il destino per lui ha riservato il finale più tragico.







Non sono chiare ancora le cause del malore fatale che l'ha colto in mezzo ad una strada di Bologna, dove la polizia ieri mattina all'alba lo ha trovato ormai esanime. La Procura bolognese ha aperto una indagine chiedendo di svolgere oggi l'autopsia. Disperazione ieri tra gli amici a San Biagio e Offagna, dove il 19enne era conosciuto. La mamma ha annunciato la terribile notizia usando proprio il profilo Facebook del figlio: «Dano non c'è più, sarebbe dovuto arrivare stamattina da noi e al volo, già domani, sarebbe ritornato nella città che sentiva sua, da voi tutti, i suoi adorati amici, la sua ragione di vita, vi chiamava la mia family», chiedendo poi di «unire i vostri pensieri e preghiere al di là della religione, perché lui possa finalmente trovare la serenità che purtroppo non ha trovato su questa terra! Ma lui era felice, felice di vivere cosi, mi ha sempre detto che preferiva vivere la vita breve ma intensa e libera...cosi è stato». E ieri sera, sempre tramite i social, ha aggiunto: «Aiutatemi nelle cose pratiche, lui è ancora a Bologna».