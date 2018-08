Daisy Osakue e il passato del padre Iredia, tra bufale e vecchi fatti di cronaca

Chi è Daisy Osakue, campionessa azzurra di lancio del disco: nata in Italia, studia in Texas

Daisy Osakue potrà partecipare agli Europei di atletica: c'è l'ok dei medici​

Daisy, individuati gli aggressori: sono tre italiani

Uno degli aggressori è figlio di un consigliere comunale Pd

Le condizioni di, la giovane azzurra dell'atleticadal lancio di uova a Moncalieri (Torino), migliorano e i medici hanno dato l'ok alla sua partecipazione ai prossimi Europei di Berlino, in programma da lunedì prossimo. Nelle ultime ore, però, sul web sono state diffuse diverse notizie in merito al passato deldi Daisy,: alcune sono palesemente false, altre non hanno alcuna attinenza con la vicenda dei giorni scorsi. Ecco cosa è successo.Secondo i carabinieri, che hanno svolto le indagini nelle ultime ore, i responsabili dell'aggressione, apparentemente non a sfondo razziale, sarebbero tre giovani, tra cui il figlio di un consigliere del Pd. Quasi a voler rendere meno grave l'attacco ai danni di Daisy, però, nelle ultime ore è stata diffusa una, ma risalente al, dell'di Iredia Osakue per un caso diai danni di alcune donne nigeriane, quindi connazionali del padre dell'atleta azzurra.Iredia Osakue, oggi 45enne, era stato arrestato dai carabinieri diper un fatto di cronaca assolutamente deprecabile, ma questo non ha nulla a che vedere con l'aggressione subita da Daisy. Nessuno, infatti, può pagare a distanza di oltre sedici anni per le colpe del padre, eppure il senso della notizia diffusa anche sui social sembra essere proprio questo: la ragazza è figlia di un uomo che ha dei precedenti, quindi il caso avrebbe meno importanza. In barba ad ogni principio di buonsenso e soprattutto all'articolo 3 della nostra Costituzione.Nella lunga caccia alle munizioni per la 'macchina del fango', poi, nelle ultime ore è stata diffusa una vera e propria bufala. A lanciarla, per primo, è stato Vox News . Secondo quanto riportato da quel sito, infatti, su Iredia Osakue penderebbe anche un'altra condanna, a cinque anni, per tentato omicidio ai danni di due persone. Questi, a differenza dell'arresto avvenuto nel 2002, risultano però essere, forse diffusi allo scopo di infangare un'intera famiglia.Come se non bastasse, nelle ultime ore era diventato virale, su Facebook, un post secondo cui l'aggressione subita dalla ragazza sarebbe totalmente inventata. Il motivo? In alcune foto sembra che Daisy abbia lasull'occhio destro e in altre su quello sinistro. In realtà, l'è sempre il sinistro, ma cambia l'angolazione delle foto, con l'inquadratura speculare (un po' come quando ci scattiamo un selfie con la fotocamera dello smartphone).