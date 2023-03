Cutro, bambino di 6 anni trovato morto sulla spiaggia: è il 73esimo migrante morto nel naufragio. Alarm Phone: 500 persone su barcone in difficoltà

di Redazione web

A Cutro il mare ha restituito il cadavere di un altro bambino, vittima del naufragio avvenuto il 26 febbraio scorso. Si tratta della 73esima vittima accertata.

Il corpo trovato dai cittadini

Si tratta di un bambino di circa sei anni che giaceva sulla battigia, dove era stata trascinata dal mare. A trovare il corpo sono stati alcuni cittadini, che hanno avvertito la Guardia costiera. È la 73ma vittima accertata del naufragio, la 29ma minorenne e la ventesima nella fascia d'età compresa tra 0 e 12 anni.

Alarm Phone: barcone con 500 persone

A bordo del motopeschereccio c'è una «situazione di grave pericolo» dice il capomissione di Mediterranea Saving Humans sottolineando che «tra le 9 e le 10 di questa mattina l'aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell'imbarcazione e lo stesso ha fatto un elicottero della Us Navy». Mediterranea chiede che venga lanciata subito un'operazione di soccorso.

«Non c'è un minuto da perdere. Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore. E a scanso di equivoci, questa è una situazione di distress, non è un'operazione di polizia che serve, si tratta di un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto, ci sono decine di donne e bambini e da bordo segnalano che stanno già imbarcando acqua». Per questo, conclude Luca Casarini, «chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un evento Sar».

Dibattito a Strasburgo

Mercoledì prossimo si terrà nella plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo, un dibattito sul naufragio verificatosi davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese, costato la vita ad «oltre 70 persone, inclusi bambini purtroppo». Lo ha detto Jan Bernas, portavoce del gruppo S&D, durante il briefing con la stampa pre-plenaria. Per Bernas si tratta di una «tragedia umanitaria», che forse «avrebbe potuto essere evitata se il governo italiano non avesse reso più difficile la ricerca e soccorso in mare per le Ong. È chiaro che il governo italiano ha mancato di agire, finché non è stato troppo tardi», ha concluso.

