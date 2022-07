Cuneo, due 15enni violentate nei bagni di una piscina da un gruppo di giovani. Sesso in cambio della restituzione del telefonino

Due quindicenni aggredite e violentate nei bagni di una piscina. È il caso su cui stanno lavorando carabinieri e magistrati della procura di Cuneo dopo una denuncia. L'episodio, come riferisce “La Stampa”, è di circa un mese fa. Le due ragazze, studentesse in una prima superiore, sarebbero state avvicinate e importunate da un gruppo di giovani, che avrebbero sottratto loro alcuni oggetti personali (occhiali, telefonino). Per ottenerne la restituzione, entrambe - prosegue la denuncia - sono state costrette ad accompagnare i ragazzi nelle toilette, dove si sarebbero consumate le violenze.

