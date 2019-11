Rapina in casa, donna di 54 anni accoltellata alla gola. Caccia a tre uomini

Orrore adove unaè stata aggredita in casa e accoltellata alla gola: è accaduto in un'abitazione nel centro della città. La 54enne è stata portata all'ospedale Santa Croce e Carle, dov'è ricoverata nel reparto di rianimazione: le sue. La donna viveva da sola in una casa in via Luzzatti.L'aggressione, da parte pare di tre uomini, è avvenuta la scorsa notte intorno alle 3.30, per una rapina: gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza delle case della zona. I ladri si sono introdotti nella casa attraverso una finestra e la donna si è svegliata ed è stata aggredita e colpita. La prognosi non è ancora stata sciolta. L'arma con cui è stata colpita, un coltello, non è ancora stata ritrovata.