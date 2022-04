Cuneo, due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore: morti due operai

Due operai sono morti a poche ore di distanza in Piemonte, entrambi in provincia di Cuneo. A Roascio in località Sant'Anna è morto un muratore sessantenne, Domenico Manuello, caduto da un'impalcatura a sei metri d'altezza mentre lavorava alla ristrutturazione di una casa. Probabilmente era solo al momento della tragedia ed è deceduto sul colpo, come hanno constatato i soccorritori. L'uomo dipendente di una ditta edile era di origini torinesi e residente a Ceva. L'altro incidente sul lavoro è avvenuto a poche decine di chilometri di distanza, in un'azienda che produce intonaci, la Rofix, a Villanova Mondovì, dove un 50enne è rimasto schiacciato in una macchina insacchettatrice. A dare l'allarme sono stati i colleghi: l'uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Vano l'intervento anche dell'elisoccorso. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e lo Spresal.

Tragedie nello stesso pomeriggio in cui venivano celebrati a Novi Ligure (Alessandria), sempre nel sud del Piemonte, i funerali di Davide Scanio, l'operaio 32 enne di una ditta di imballaggi morto il primo aprile ad Arquata Scrivia (Alessandria) dopo essere stato scaraventato a terra da un macchinario che l'aveva agganciato. Un altro incidente sul lavoro, meno grave, la notte scorsa in un'area commerciale di Serravalle Scrivia. Un vigilante di 27 anni è rimasto ferito alle gambe da un cancello mentre era impegnato nel giro di ispezione.

