Escursionista precipita per 300 metri e muore. Dramma nel cuneese

Muore precipitando per 300 metri lungo il percorso dei Laghi Blu a Chianale, in alta Valle Varaita, nel Cuneese. Un uomo non è riuscito a sopravvivere alla caduta ed è stato trovato cadavere dagli operatori del soccorso alpino e del 118. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma per l'escursionista, un 67enne residente a Villafaletto, non c'è stato nulla da fare.

Leggi anche > Velletri, uccide la moglie in casa e si getta dal terzo piano

Il sentiero, uno dei più noti e frequentati dagli escursionisti nella zona, collega l'abitato di Chianale con il lago Blu e il col Longet, a oltre 2.500 metri di altitudine. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe scivolata in un punto impervio della zona, rotolando sulle rocce per oltre 300 metri. Le squadre di soccorso del 118 e del Soccorso Alpino non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA