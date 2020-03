Cuneo, Anna, 35 anni, è guarita dal coronavirus. «È stato angosciante il ricovero, attaccata all'ossigeno»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 22:19

Come riporta il sito La Stampa, Anna Giraudo, educatrice 35enne di Centallo (Cuneo), ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19.La donna, mamma di un bimbo di 8 anni, ha raccontato il suo calvario. «». Anna ha ancora un po' di tosse, ma sta bene. La donna è stata ricoverata all’ospedale Carle di Cuneo il 16 marzo, nel reparto di Medicina Interna.Ma avevo la febbre da una settimana, attacchi di vomito e dissenteria. Il dottore diceva che era influenza, visto che non avevo avuto contatti con nessuno delle zone infette in Lombardia». Poi le sue condizioni sono peggiorate. «». Immediato il trasferimento all’ospedale Carle di Confreria. Mentre il marito Francesco Gatt, 36 anni, e il figlio di 8 anni sono rimasti a casa in isolamento fiduciario volontario.- continua Anna -.In quei momenti, ti chiedi tante cose e inizi a pensare anche al peggio. Non hai neanche voglia di parlare. Per fortuna avevo il cellulare per distrarmi un po’, parlare con i miei familiari e c’erano quegli angeli di infermiere, che cercavano di tirarci su il morale. Non sapevamo quello che ci somministravano.».Poi la svolta. Il 24 marzo il secondo tampone negativo e le dimissioni. «Quando sono uscita, tutto il personale medico e gli infermieri sono venuti a salutarmi, è stato commovente. Ho ancora un po’ di tosse, ma sto bene e ringrazio tutti, perché sono stati fantastici e continuano a esserlo con le altre persone che hanno bisogno e sono state meno fortunate di me.».