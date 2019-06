Culle vuote, De Palo: «Siamo l'ospizio d'Europa»

Culle vuote, nel 2018 solo 439mila bimbi «Peggior calo da cento anni»​

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non parlerei di dati, ma di bollettino di guerra. Una situazione che va avanti da dieci anni alla quale la politica non ha dato una risposta. E la demografia è inesorabile. Non c'è nessuna fata turchina a salvare il mondo».«Ad oggi non è stato fatto proprio niente. Servirebbero politiche familiari per far ripartire la natalità. Noi proponiamo da sempre l'assegno universale, uno per ogni figlio. Quello che avviene in tutto il resto di Europa. Su questo destra, sinistra, M5S dovrebbero andare nella stessa direzione. Se non ci sono gli italiani, finisce il paese».«Il tema dell'immigrazione in Italia, come in altri paesi, dovrebbe essere visto in maniera lungimirante. Non facendo più figli, fra poco sarà necessaria un'immigrazione coatta. Uscire dalla dinamica ideologica è una necessità. Né chiusura dei porti, né accesso indiscriminato, ma una terza via solo italiana, una via capace di accomunare tutti».