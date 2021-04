Rapina a Cuneo, arrestato il terzo bandito. Gli altri due uccisi in strada dal gioielliere

Arrestato anche il terzo bandito che ieri era riuscito a fuggire dopo il colpo a una gioielleria di Grinzane Cavour, borgo della provincia di Cuneo. Entrambi i due suoi complici sono morti, colpiti dai proiettili esplosi in strada davanti al negozio dal titolare che nel 2015 aveva già subito una rapina: i loro corpi sono restati a lungo a terra nella centrale via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo.

Scene da far west poco prima della chiusura della gioielleria Roggero, al civico 71 della via, di fronte ai passanti terrorizzati, illesi per una questione di pochi metri. «Mi batte il cuore - dice una ragazza - è stato terribile: ho avuto paura di morire». Almeno cinque i colpi di pistola contro i malviventi, che sono morti a pochi metri dall'ingresso del negozio, uno in mezzo alla strada, l'altro all'angolo con una vita laterale.

