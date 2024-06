La cucina italiana conquista l'Europa: «Vale 240 miliardi di euro nel mondo». Crescono le catene (ma solo all'estero)

di Redazione Web

La cucina italiana conquista, ancora una volta, l'Europa. L'Italia è in testa alla classifica europea per volume d'affari dei ristoranti, che nel 2023 ha raggiunto i 41 miliardi. Ma il valore del Foodservice Made in Italy non si ferma qui: a livello globale la cucina del Bel Paese vale oltre 240 miliardi, superando il valore raggiunto nell'anno precedente, pari a 228 miliardi.

L'indagine

È quanto emerge dalla nuova edizione del report Foodservice Market Monitor di Deloitte, presentato in anteprima in occasione della tavola rotonda Le catene di ristorazione in Italia, tra opportunità e criticità organizzata da Aigrim (Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzata) durante il convegno «Dire Fare Mangiare» di Edifis. A esprimere il proprio parere Tommaso Nastasi, partner e value creation service leader di Deloitte Italia.

«Il comparto Foodservice italiano continua a registrare ottimi risultati e quest'anno il valore globale di quella che possiamo definire come "cucina italiana nel mondo" è cresciuto ulteriormente. Un segnale molto positivo che va di pari passo con i risultati dei 'Full Service Restaurant': il nostro Paese è il primo in Europa per valore generato. Per quanto riguarda le catene, nonostante l'incidenza in Italia sia ancora relativamente inferiore rispetto alla media mondiale (10% vs 35%), la traiettoria di crescita è allineata al trend globale».

«I dati Deloitte fotografano un settore con ottime prospettive e un tasso di crescita 2023-2028 che sfiora il 4%. A livello italiano, di particolare interesse è il settore della ristorazione a catena, per cui sono previsti ampi margini di sviluppo proprio per l'attuale minor penetrazione di mercato - ha dichiarato Cristian Biasoni, Presidente di Aigrim - la crescita sarà guidata da alcuni trend principali, quali l'aumento dei consumi food fuori casa e la polarizzazione dei gusti dei consumatori, sempre più attenti all'experience e a scelte di consumo che si traducono nella loro identificazione con i brand».

Il giro d'affari

Il giro d’affari globale del comparto foodservice è arrivato al valore di 2,797 miliardi di euro nel 2023.

Le catene, invece, in Italia non sfondano: l’incidenza sul totale del mercato italiano rimane piuttosto bassa (10%), anche se la crescita su base annua delle catene nel nostro Paese è allineata all’andamento globale. In termini di formati, a livello globale oltre il 60% delle catene nel 2023 appartengono al formato quick service restaurant (qsr). L’Italia, nonostante la forte crescita rispetto ai valori pre-pandemici delle catene di Qsr (Cagr +14.6%), presenta un’incidenza minore (54%) rispetto agli altri Paesi. Nel mercato mondiale del full service restaurant i primi 10 Paesi in termini di dimensioni del mercato rappresentano circa il 77% del totale. L’Italia si conferma il primo Paese europeo nel segmento fsr nel 2023 con 41 miliardi di euro, mostrando una crescita quasi a doppia cifra rispetto all’anno precedente (+9,6% su base annua).

