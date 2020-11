Crotone allagata nella notte: la città calabrese si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo nubifragio. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che l'acqua ha allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati, provocando danni anche alle automobili, che in alcuni punti della città sono state completamente coperte dall'acqua. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati in numerosi interventi. Ieri la Protezione Civile aveva emesso l'allerta meteo rossa.

A rischio la partita con la Lazio nel pomeriggio.

Allerta rossa in Calabria per il maltempo. Nelle ultime la città di Crotone è stata colpita da una bomba d’acqua. Alcune zone dalla città si sono allagate, tanto rendere necessari diversi interventi da parte dei parte dei vigili del fuoco. Uno scenario che mette a rischio la gara Crotone-Lazio, in programma alle 15 allo stadio Ezio Scida. La decisione su un eventuale rinvio verrà presa nelle prossime ore. Bisognerà verificare le condizioni del campo al momento del fischio di inizio. Intanto, il comune di Crotone, in una nota fa sapere: «La situazione in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Novembre 2020, 10:05

