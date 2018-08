Crollo del ponte Morandi, le prime pagine dei siti di tutto il mondo

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il crollo del ponte Morandi a Genova è la breaking news del momento praticamente in tutta Europa. I più importanti siti di informazione del vecchio continente, dalla BBC a Le Monde danno notizia del terribille. Il giornale tedesco Bild, nella sua versione online, aprono le proprie home page con la terribile tragedia di Genova. Le foto del crollo del ponte campeggiano in ogni home page del globo, insime all'incredulità dei giornalisti che raccontano quanto accaduto in Liguria.