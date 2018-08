Commissione ispettiva del Mit, al termine del sopralluogo sulle macerie di Ponte Morandi.



Parla l'autista del camion in bilico sul ponte: «Un angelo custode mi ha salvato» Il crollo di ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della, al termine del sopralluogo sulle macerie di

La procura ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi di Ponte Morandi proposte da Anas, dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura». Lo ha detto Roberto Ferrazza al termine del sopralluogo dei consulenti della Procura e della Commissione ispettiva del Mit, di cui è presidente, sul luogo della tragedia.



I Vigili del fuoco hanno posizionato sul moncone est del ponte crollato un georadar per monitorare eventuali alterazioni nella stabilità mentre proseguono i lavori delle grandi ruspe per asportare i materiali caduti nel torrente Polcevera dopo il crollo del ponte. Sul posto i consulenti tecnici della procura di Genova e i membri della commissione ispettiva del Mit.