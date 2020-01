Crollo in galleria, auto colpita da calcinacci nel Bergamasco

A darne notizia è, presidente della Comunità montana di Scalve e sindaco di Comune di Vilminore di Scalve, sulla sua pagina Facebook . «Nonostante la galleria in questione non goda certamente di ottima salute dal punto di vista manutentivo, attualmente la situazione dovrebbe essere sotto controllo in quanto il problema odierno è stato immediatamente preso in carico da parte dei funzionari della Provincia di