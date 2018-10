Crolla un cornicione da un palazzo del centro, quattro feriti

BASSANO - È salito a 4 feriti il bilancio del crollo della parte del tetto e di un cornicione di un edificio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bassano del Grappa (Vicenza). Il crollo si è verificato in via Matteotti, una delle strade del centro storico della cittadina, non distante dal Municipio.



Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti anche con un'autoscala, che stanno mettendo in sicurezza lo stabile. Il ferito più grave, trasportato al locale ospedale di San Bassiano, non sarebbe in pericolo di vita. La zona è stata transennata e i curiosi sono stati fatti allontanare per il pericolo di nuovi crolli. Sul posto anche la polizia locale.



Il più grave risulta essere un ragazzo austriaco, in vacanza nella cittadina del Grappa, che avrebbe riportato la frattura di una gamba. Lo straniero è ricoverato nel locale nosocomio dove probabilmente verrà operato. Ferite più lievi per altre tre persone (tra cui un amico del ragazzo austriaco) che sono stati colpiti di rimbalzo dai pezzi di muro e detriti e sono stati medicati sul posto dai sanitari del Suem 118, intervenuti con due ambulanze.

