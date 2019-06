Crolla il tetto della piscina: strage sfiorata

È crollato nel pomeriggio il tetto della piscina del complesso sportivo Cappuccini di Messina. La struttura, era stata realizzata in legno lamellare in occasione della ristrutturazione degli impianti per le universiadi del 1997.



Lo schianto è avvenuto in un orario in cui la piscina, affidata alla società Waterpolo, era chiusa al pubblico. A quanto pare comunque da una decina di giorni per delle criticità che erano state riscontrate la struttura era stata interdetta al pubblico: una precauzione che ha evitato una vera e propria strage, se la piscina fosse stata aperta. Nessuno era presente al momento del crollo della copertura. Venerdì 21 Giugno 2019, 20:48

