Crolla il tetto di un edificio, morti una mamma e il figlioletto. Gravissima una bimba di 15 mesi

Unasono morti ad Albizzate, in provincia di Varese, dopo che il tetto di un edificio è crollato, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Un'altra bambina, non si sa ancora se l'altra figlia della donna, è stata trasportata in ospedale in elicottero ed è in condizioni gravissime. Stando a una prima ricostruzione la mamma e i due bambini stavano camminando in strada e sono stati schiacciati dalle macerie.​L'altra, secondo la prima ricostruzione dell'Areu (non è chiaro se figlia della stessa donna), sarebbe ricoverata a Gallarate in condizioni disperate dopo un arresto cardiaco: secondo quanto riferito dal 118 ha numerose fratture, una delle quali al cranio. Anche unaè rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale ma non è in pericolo di vita.