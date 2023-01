Crolla il solaio del palazzo, paura in Puglia: due feriti travolti dalle macerie

Paura a Canosa di Puglia. Il solaio di un palazzo è crollato nel comune in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il crollo dell'abitazione di due piani ha coinvolto anche gli edifici adiacenti e due persone sono rimaste ferite.

Leggi anche > Esplode una bombola di gas e crolla una palazzina: 27enne sepolto dalle macerie, è gravissimo

I soccorsi

Si sta svolgendo in questi minuti l'intervento dei vigili del fuoco a causa del crollo della palazzina di via Milano. Due persone di 82 e 58 anni, travolte dalle macerie, sono state recuperate dai vigili del fuoco e affidate alle cure del personale sanitario. Le loro condizioni non sono gravi, ma sono stati comunque trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Salvato anche un cane, anche lui in buone condizioni. All’interno dell’abitazione al momento del crollo c’era solo la coppia rimasta intrappolata e l'animale.

BARLETTA, CROLLO ABITAZIONE. SALVATE DUE PERSONE



Intervento in corso a Canosa di Puglia per il crollo di un’abitazione di due piani. Due persone, travolte dalle macerie, sono state recuperate dai #vigilidelfuoco e affidate alle cure del personale sanitario [#11gennaio 18:45] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 11, 2023

Le cause

Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente che poteva rivelarsi ancro più drammatico. Adesso i tecnici del Comune sono all'opera per verificare lo stato dell’abitazione parzialmente crollata e delle case vicine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA