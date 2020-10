Ascoli, crolla solaio di un palazzo in costruzione: ferito un operaio, è gravissimo

Dramma a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove è crollata una porzione di solaio di un edificio in costruzione in via della Liberazione e ha provocato il ferimento di un operaio, che è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15.20.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima e affidato il ferito ai sanitari del 118. Inizialmente si era parlato del decesso di uno dei due operai, ma poco fa i Vigili del Fuoco su Twitter hanno rettificato la notizia: l'operaio coinvolto nel crollo è gravissimo, ma è ancora in vita.

🔴 Rettifica San Benedetto del Tronto (AP): gravissimo ma in vita l'operaio coinvolto nel crollo del solaio. Rianimato dai sanitari sul posto, l'uomo è stato trasportato con l'elicottero in ospedale [#12ottobre 17:00] https://t.co/YVCwkLMS0j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 12, 2020

