Ponte crolla mentre passa un compattatore dei rifiuti: camion nel burrone

Un ponte è crollato mentre transitava un compattatore dei rifiuti, questa mattina intorno alle 10.30: una tragedia sfiorata, con le due persone a bordo del mezzo, il conducente e il passeggero, che sono per fortuna rimaste illese. È successo nei pressi della spiaggia di Fontanamare a Gonnesa, nel Sulcis (Sardegna).



Il ponte, alto 6 metri, è crollato proprio mentre transitava il compattatore e il sovrappasso che collega la provinciale per Nebida si è spaccato in due. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici comunali.



NEWS IN AGGIORNAMENTO Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA