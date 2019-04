Croce di 40 chili crolla dal campanile durante la messa, fedeli indenni

Vicenza

Grande paura aLadel campanile di Santorso, del peso di circa 40 kg, è caduta sulle gradinate della, mentre all'interno si stava celebrando unae un. Ma nessuna persona fortunatamente risulta coinvolta. I vigili del fuoco del distaccamento di Schio sono intervenuti per la caduta della croce posta sulla sommità del, alto oltre 80 metri. I vigili del fuoco hanno provveduto a transennare la zona circostante il campanile per il pericolo di un ulteriore crollo della sfera basamento della croce caduta. Sono una decina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Vicenza.